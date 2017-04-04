По принципиальным вопросам между Беларусью и Россией никогда не было и не будет разногласий - Макей

2017-04-04 15:46 | www.trend.az | 3

По принципиальным вопросам между Беларусью и Россией никогда не было и не будет разногласий. Убежденность в этом выразил сегодня журналистам руководитель белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей, передает корреспондент Белта.

Владимир Макей отметил, что между субъектами хозяйствования двух стран могут быть разногласия, конкретные проблемные вопросы не исключены в торгово-экономическом сотрудничестве. "Но по принципиальным вопросам внешнеполитического характера или связанным с безопасностью между Беларусью и Россией никогда не было и, убежден, не будет никаких разногласий", - подчеркнул министр.

Он добавил, что у двух стран нет проблем в оказании поддержки друг другу на международных площадках. "Мы поддерживаем друг друга везде, и у нас налажено очень тесное взаимодействие в этом плане", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Министерства иностранных дел Беларуси и России в 2016 году по итогам совместной коллегии подписали программу согласованных действий в области внешней политики. В документе отражены все аспекты двустороннего взаимодействия, в том числе на международных площадках, напомнил Владимир Макей. В июне внешнеполитические ведомства проведут очередную совместную коллегию, приуроченную к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.