Депутат выразил протест в связи с повышением цен

2017-04-04 16:53 | www.apa.az | 3

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике был выражен протест в связи с повышением цен.

Как сообщает АПА, депутат Араз Ализаде сказал, что цены в стране ежегодно растут на 20-25%: «Это уже превратилось в традицию. В основном дорожают продукты питания и лекарства».

Депутат выразил беспокойство в связи с этим: «Господин президент два раза в год издает указ о повышении заработных плат. Параллельно с этим некоторые люди повышают цены на 20-25%. Куда мы идем? Есть такое выражение «Единожды поднятый флаг никогда больше не опустится», к сожалению, у нас цены не падают, наоборот постоянно растут».