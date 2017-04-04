Трамп отдал свою зарплату Национальной парковой службе США

2017-04-04 14:03 | www.oxu.az | 3

Дональд Трамп перечислил Национальной парковой службе (НПС) США свою зарплату в размере 78333 долларов, которую получил за работу на посту президента страны с 20 января нынешнего года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент гордится тем, что передал заработок за первый квартал этого года Парковой службе», - отметил он, вручая чек главе министерства внутренних дел Райану Зинке.

НПС входит в состав МВД, которое в США занимается вопросами использования федеральных земель и добычи полезных ископаемых.

Зинке рассказал, что деньги пойдут на содержание мемориальных комплексов, посвященных гражданской войне в США (1861-1865). Они находятся на федеральных землях, и Парковая служба отвечает за их сохранность.

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей 400 тыс. долларов в год, и объявил, что намерен отдавать ее на благотворительные цели. По данным американской печати, личное состояние нью- йоркского бизнесмена, ставшего главой государства, равняется примерно 4 млрд долларов.

Н.О.