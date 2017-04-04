"Девичья башня": органический синтез народного танца с классическим

2017-04-04 15:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ -15 апреля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоится показ балета "Девичья башня", посвященного 110-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, видного композитора и дирижера Афрасияба Бадалбейли, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Главные партии в спектакле будут исполнять народный артист Азербайджана Гюльагаси Мирзоев (партия Полада), заслуженные артисты Тамилла Мамедзаде (партия Гюльянаг), Макар Ферштандт (партия Джахангир хана) и другие артисты. Спектаклем будет дирижировать народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

"Премьера балета "Девичья башня" состоялась 16 апреля 1940 года в Баку и знаменовала собой рождение национальной хореографии. С тех пор произведение Афрасияба Бадалбейли прочно закрепилось в репертуаре театра, дважды с успехом показывалось в Москве, шло и в других городах", - говорится в сообщении театра

Постановка балета принадлежала выдающейся азербайджанской балерине, народной артистке СССР Гамер Алмасзаде, исполнявшей главную партию Гюльянаг.

Много лет спустя, оценивая значение "Девичьей башни", известный азербайджанский композитор Солтан Гаджибеков писал: "Идя по пути, проложенному Узеиром Гаджибейли, молодой в ту пору музыкант собрал и бережно обработал огромное множество изумительных народных мелодий, которые обрели под пером профессионального музыканта новые привлекательные черты. Одетые в яркий оркестровый наряд, эти фольклорные мелодии органически вписались в музыку Бадалбейли, пронизанную духом народной песенности и танцевальности. Новый балет подсказал смелое творческое решение важной и принципиальной задачи - органического синтеза народного танца с классическим. И это было верным, прогрессивным началом на пути формирования национальной хореографии. В "Девичьей башне" древняя восточная легенда засияла новыми красками".

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)