В Баку отметили юбилей музыкальной школы имени Шовкет Алекперовой (ФОТО)

2017-04-04 15:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось мероприятие, посвященное 50-летию музыкальной школы №20 имени Шовкет Алекперовой, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

На мероприятия присутствовали начальник Главного управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов, глава исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров, директор музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы Назим Кязымов, а также руководители столичных музыкальных школ и школ искусств города.

В ходе концертной программы талантливые ученики школы выступили в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова.

Воспитанники школы несмотря на юный возраст продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства, представив публике самые яркую и разнообразную программу.

(Автор: Джани Бабаева )