Следствие назвало имя смертника, устроившего взрыв в Петербурге

2017-04-04 17:05 | www.apa.az | 3

Следственный комитет России назвал имя человека, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, это Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Родственники подозреваемого в причастности ко взрыву в метро Санкт-Петербурга выходца из Кыргызстана допрошены в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Отметим, в понедельник около половины третьего дня на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить: там вовремя обнаружили самодельную бомбу.

На сумке со взрывным устройством, найденной на «Площади Восстания» эксперты обнаружили генетические следы Джалилова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.