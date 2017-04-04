В Астрахани задержали двух подозреваемых в убийстве полицейских

2017-04-04 17:06 | www.apa.az | 4

В Астрахани задержали двоих подозреваемых в убийстве полицейских.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспекторов ДПС расстреляли этой ночью в Ленинском районе Астрахани. Преступники захватили табельное оружие убитых и скрылись. По словам губернатора Александра Жилкина, к убийству причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

Ранее сообщалось, что следователи установили личности восьми подозреваемых.