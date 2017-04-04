Лайма Вайкуле примет участие в фестивале «Жара - 2017»

2017-04-04 14:12 | www.oxu.az | 3

Популярная исполнительница Лайма Вайкуле выступит в столице Азербайджана в рамках международного музыкального фестиваля «Жара - 2017».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

Организаторами «Жары» являются популярный исполнитель EMIN, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Международный музыкальный фестиваль «Жapa - 2017» пройдет в столице Азербайджана на побережье Каспийского моря с 27 по 30 июля.

Напомним, что ранее свое участие в «Жаре 2017» подтвердили Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, группа «Серебро» и другие популярные исполнители – отметим, что список участников международного музыкального фестиваля будет пополняться и далее.

A.C.

