Апрельские бои необходимо расценивать как переломный момент в нагорно-карабахском конфликте - депутат

2017-04-04 16:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Апрельские бои 2016 года показали мощь Вооруженных сил Азербайджана, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, важен исход апрельских боев, заключающийся в том, что сегодня на освобожденных от оккупации территориях в Агдере, Джабраильском и Физулинском районах развевается азербайджанский флаг.

«Эти бои необходимо расценивать как переломный момент в конфликте. После этих событий позиция Азербайджана за столом переговоров достаточно укрепилась. В результате этих боев Азербайджан вернул высоты, добившись превосходства на линии фронта», - сказал Насиров.

Как сказал депутат, апрельские бои расшатали идеологические основы Армении. «После них население Армении все еще находится в страхе и панике. После апрельских боев некоторые сформировавшиеся в Армении политические силы открыто заявили, что развитие Армении зависит от нормализации отношений с Азербайджаном. До тех пор, пока не нормализуются отношения с Азербайджаном, о развитии Армении речь идти не может», - сказал Насиров.

По его словам, совершая провокацию во фронтовой зоне в апреле прошлого года, Армения думала, что, испугавшись, азербайджанское население покинет села.

«С этой целью мишенью были выбраны 34 азербайджанских села во фронтовой зоне. Но армяне увидели, что население верит в азербайджанскую армию, поддерживает ее, никто не оставляет свои дома, наоборот, вместе с военнослужащими хочет воевать. Бои показали, что армянская армия плохо оснащена и солдаты понимают, что воюют напрасно», - сказал депутат.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены 30 танков противника, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)