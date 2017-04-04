Официальные лица Аргентины посетили Переводческий Центр

2017-04-04 16:07 | www.trend.az | 4

Посол Аргентины в Азербайджане Карлос Данте Рива и консул этой страны Эдуардо Кавальеро побывали в Переводческом Центре при Кабинете Министров Азербайджана, сообщает центр.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу предстоящего в этом году издания в Аргентине «Антологии современной азербайджанской литературы» на испанском языке, распространения двухтомника в библиотеках и библиотечных фондах университетов Аргентины, странах Южной Америки, Испании и других странах, а также презентации издания в ходе международной книжной ярмарки в Буэнос-Айресе.