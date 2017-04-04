Ремонт, как стихийное бедствие. Как уберечь свои нервные клетки?

2017-04-04 14:30 | www.oxu.az | 2

Ремонт квартиры часто сравнивают со стихийным бедствием, что, в принципе, не удивительно – он, как правило, отнимает много сил и средств. Но с радостью обустройства и обновления собственной квартиры, где все соответствует вашему вкусу и служит вашему комфорту, не сравнится ничто.

Как бы то ни было, в жизни каждого наступает этот момент: Время делать ремонт. И от того, как вы подойдете к делу, зависит, станут ли воспоминания о ремонтных работах страшным кошмаром, затянувшимся на долгие месяцы, или же они запомнятся вам как увлекательное и творческое приключение.

С чего начать?

Первым делом, разумеется, необходимо разобраться, какой вы хотите видеть свою квартиру. Необходимо составить план. Не устный, а на бумаге, и довольно подробный. Это позволит вам более четко увидеть картину предстоящего ремонта, сгруппировать дела и вести подсчет средств.

Вам нужно будет распланировать, в каком стиле и цветовой гамме будет отделана каждая комната. Также необходимо хотя бы приблизительно определиться с выбором материалов, ведь именно от них будет зависеть качество ремонта. Ознакомьтесь с ценами на необходимые при ремонте материалы и услуги, чтобы в дальнейшем не пришлось столкнуться с финансовыми неожиданностями.

Если у вас есть творческие способности – отлично, значит, не придется тратить деньги на компанию, разрабатывающую дизайн интерьера. Если же в этом деле нужна помощь, придется заняться поисками подходящей вам фирмы, специалисты которой помогут разработать для вас дизайн-проект.

К выбору дизайнера, кстати, следует подходить с особой серьезностью. Услуги свои в наши дни предлагают десятки, если не сотни компаний, и тут важно не попасть впросак, нарвавшись на недостаточно опытного или и вовсе бездарного представителя этой творческой профессии.

И дело тут не только в красоте, но и функциональности. К примеру, по окончании ремонта можно недосчитаться необходимых электрических розеток, а переделывать обойдется вдвое дороже. Поэтому важно заказывая дизайн договориться об обязательном сопровождении.

Поиск строительной бригады

Если вы, конечно, не решили делать ремонт сами, следующим шагом станет выбор строительной бригады для ремонта квартиры. Многие дизайнеры работают со своими бригадами, и это может стать хорошим вариантом. Если этого не произошло, искать придется самим.

Поиск специалистов дело непростое, и отнестись к нему нужно с максимальной ответственностью, ведь от этого зависит качество выполненного ремонта.

Можно, конечно, попытаться найти мастеров по объявлениям в газетах и Интернете, но гораздо более надежным, на наш взгляд, будет воспользоваться рекомендациями друзей и знакомых, которые уже пользовались услугами той или иной строительной бригады, и остались довольны качеством проделанных работ.

Ни в коем случае не выбирайте «профессиональных» мастеров из соображений дешевизны, так можно нарваться на «халтуру», или и того хуже – мошенников. Помните, скупой платит дважды.

Покупаем стройматериалы

Итак, дизайн готов, вы нашли строительную бригаду, осталось дело за «малым» - закупке необходимых материалов. На то, чтобы найти обои нужного оттенка, подходящую сантехнику или необходимую краску, потребуется время. Будьте готовы к тому, что за некоторыми материалами придется изрядно побегать.

Ремонт – дело хлопотное, вы должны быть готовы к тому, что в решении множества организационных вопросов, утверждении проекта, составления и согласования сметы, понадобится ваше участие. Кроме того, потребуется регулярная проверка проводимых работ.

Несмотря на радость от возможности отремонтировать и обустроить квартиру по собственному вкусу и сделать ее самым уютным местом на свете, ремонтные работы всегда сопряжены с нервными встрясками, месяцами, вычеркнутыми из жизни, дискомфортом и беспокойством.

Три пожара и пять переездов

Психологи утверждают, что по уровню стресса ремонт равен «трем пожарам и пяти переездам». Рабочие не укладываются в сроки, что-то неправильно измерили, на складе нет нужных обоев, все это вызывает серьезное нервное напряжение. Но не все так страшно – из этой ситуации есть выход.

Гораздо проще, а часто и выгоднее, заплатить настоящим профессионалам, которые предлагают весь спектр услуг, и перестать нервничать. Тем более, что на рынке сейчас можно встретить довольно заманчивые предложения.

Взять, к примеру, возводимый в настоящее время Жилой комплекс «PanoramaPark», строительство которого осуществляет профессиональная команда компании AliansDevelopment, которая предоставляет полный спектр услуг по строительству зданий и внутренней отделке помещений.

В «PanoramaPark» можно приобрести 1,2,3,4,5-ти комнатные квартиры разных размеров и направлений в соответствии с пожеланиями граждан. Причем, купить вы можете как жилплощадь без ремонта, так с полноценным ремонтом, выбрав готовое решение «под ключ» из нескольких предлагаемых вариантов отремонтированных квартир. При этом в «PanoramaPark» продолжается кампания: каждый 10-ый квадратный метр жилплощади вы получаете бесплатно!

Покупая 50 кв. метров, вы оплачиваете всего лишь 45, при этом 5 кв. метров достаются вам от застройщика. Причем, эта кампания распространяется не только на тех покупателей, кто производит платеж в полной сумме стоимости квартиры, как это бывает обычно. Но и на тех, кто приобретает жилплощадь в рассрочку до 5 лет по внутренней линии кредита с первоначальным взносом в размере 20%.

А еще в Жилом комплексе «PanoramaPark» можно получить рассрочку на 60 месяцев абсолютно без процентов! Первоначальный взнос за квартиру составляет oт 10 % от ее полной стоимости.

Вам останется лишь занести свои вещи

Но, вернемся к нашим ремонтам. Компания AliansDevelopment предлагает своим клиентам уникальную возможность сделать ремонт быстро, качественно и без стресса, экономя время на поиск необходимых материалов.

Если вы цените комфорт и собственное время, мечтаете быть огражденными от строительной суеты и при этом хотите быть уверены, что ремонт в квартире выполнен качественно, и прослужит вам не один год, обращайтесь в AliansDevelopment.

Здесь каждый заказчик имеет возможность получить дизайн-проект (3 вида) с 3D-визуализацией и разработкой всех рабочих чертежей, необходимых для проведения ремонта квартиры.

Специалисты компании AliansDevelopment работают в единой связке и используют только качественные и проверенные материалы, как при возведении зданий, так и на этапе ремонта квартир.

Интересы заказчика стоят для AliansDevelopment на первом месте, бригады делающие дизайн идут на объемы, и поэтому вся работа, включая составление проекта, выбор материалов и т.д., проходит строго по графикам. Честное, качественное проведение работ в установленный срок – визитная карточка этой компании.

Все ремонтные и отделочные работы выполняются в строгом соответствии с дизайн-проектом интерьера на основании официального договора, в котором прописаны все сроки выполнения, порядок работы и оплаты.

Говорят, самым дорогим строительным материалом при любом ремонте оказываются ваши нервные клетки. Забудьте о «стихийном бедствии», с которым сравнивают ремонтные работы. Пусть обновление дарит лишь комфорт, положительные эмоции и хорошее настроение!

Доверьте ремонт профессионалам AliansDevelopment и вы получите квартиру своей мечты точно в установленные сроки, вам останется лишь… занести туда свои вещи!

Комплекс «PanoramaPark» расположен он на пересечении проспектов Гянджа и Нобель. Из окон его зданий открывается прекрасный вид на Бакинскую бухту.

Строительство объекта ведется по современным передовым технологиям, из лучших строительных материалов, с отличными тепло и звукоизоляционными свойствами.

Здесь предусмотрено всё для комфортного проживания жильцов: двухэтажная автомобильная парковка, рассчитанная на 450 автомобилей, магазин, детский садик, игровая и спортивная площадки для детей и взрослых, спорт и фитнес-залы, салон красоты, SPA.

Все общественные пространства, дома и стоянка оборудованы средствами видеонаблюдения, а о вашей безопасности тут заботится круглосуточная охрана.

Надежность застройщика гарантирует наличие всей необходимой документации, а также полная открытость в вопросах качества строительных материалов и проводимых экспертиз.

Приобретение квартиры в Жилом комплексе «PanoramaPark» обеспечит вам комфорт, престиж и выгодное вложение средств.

Дополнительную информацию можно получить по номерам: (+99455) 400 27 17 / 400 27 19 / *2727 и на Интернет-страничках:

https://www.facebook.com/alians.baku/

https://www.facebook.com/panoramaparkbaku/

http://alians.az/

http://panoramapark.az/az/

У.А.

