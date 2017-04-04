Исфар Сарабский продолжает экспериментировать с электронной музыкой – ВИДЕО

2017-04-04 14:38 | www.oxu.az | 2

Заслуженный артист Исфар Сарабский продолжает работать над электронным музыкальным проектом.

Продолжая экспериментировать с электронной музыкой, И.Сарабский осуществил «реконструкцию» двух треков – Софи Хангер «Le vent nous portera» и Дафера Юсефа «Blending Souls & shades».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Напомним, что с музыкантом Д.Юсефом Исфар Сарабский был в совместном туре по странам Европы, прошедшем с большим успехом, что и вдохновило заслуженного артиста на создание нижеприведенной музыкальной «реконструкции». Также источником вдохновения Исфара стал фильм «Кафе де Флор».



Отметим, что в скором времени Исфар Сарабский презентует авторский трек под названием «Flying», музыкальный тизер которого представлен в социальной сети Facebook.

Также снимается клип на электрокомпозицию «November», в записи которой принял участие музыкальный септет.

Напомним, что первым треком электронного проекта Исфара Сарабского стала композиция «Roots», вызвавшая положительный резонанс в социальных сетях.

A.C.

