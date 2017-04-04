Назначен новый председатель правления банка ВТБ (Азербайджан)

2017-04-04 16:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Евгений Кирин​ назначен новым председателем правления банка ВТБ (Азербайджан), говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

Евгений Кирин работает в банковской сфере более 15 лет, за это время он занимал руководящие должности в различных финансовых организациях. В группе ВТБ с 2010 года, ранее он возглавлял курское отделение банка ВТБ.

Кирин также активно занимается общественной работой в рамках деятельности Агентства стратегических инициатив и ряда общественных советов органов государственной власти России.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.