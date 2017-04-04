Русская община Азербайджана выразила протест в связи с решением о ликвидации «Всероссийского Азербайджанского Конгресса»

2017-04-04 16:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Русская община Азербайджана выражает решительный протест в связи с решением определенных государственных структур России о ликвидации крупнейшей общественной организации России «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» и считает, что за этой политической провокацией стоят определённые силы, пытающиеся вбить клин в дружеские партнёрские отношения между Россией и Азербайджаном, между русским и азербайджанским народами, говорится в сообщении общины.

Всероссийский Азербайджанский Конгресс всегда осуществлял свою деятельность в рамках законов Российской Федерации. Общественно-политическая стабильность, лояльность к политическому строю России были всегда неизменным приоритетом деятельности ВАК.

Ликвидация общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс», с которой Русскую общину Азербайджана связывают крепкие деловые отношения, совместная работа по развитию культурных и духовных связей между русским и азербайджанским народами, не может не беспокоить и русское население Азербайджанской Республики.

Общественная организация «Русская община Азербайджана» в своей деятельности в Республике ощущает поддержку и всестороннее внимание со стороны высокого руководства Азербайджана, правительственных, государственных органов Республики.

В Азербайджане находит всемерную поддержку сохранение и развитие русского языка и русской культуры, функционируют 350 школ с обучением на русском языке, во всех высших учебных заведениях имеются факультеты с обучением на русском языке, где обучаются более 16 000 студентов, осуществляется государственная поддержка русской православной церкви.

На фоне активной поддержки Азербайджаном деятельности общественной организации «Русская община Азербайджана», странно выглядит неуважительное, недоброжелательное отношение российских государственных структур к авторитетной и многочисленной азербайджанской диаспоре в России и её крупнейшей организации – «Всероссийский Азербайджанский Конгресс».

Русская община Азербайджана считает ликвидацию ВАК серьёзной политической и стратегической ошибкой некоторых государственных чиновников России и надеется, что правительство Российской Федерации примет все меры для содействия в сохранении крупнейшей общественной организации России – «Всероссийский Азербайджанский Конгресс».

(Автор: Эльмира Таривердиева )