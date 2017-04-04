В Харькове скончался Абузар Мамедов, защищавший соотечественников и пропагандирующий национальные ценности

2017-04-04 16:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 2 апреля в Харькове на 51 году жизни от инфаркта скончался наш соотечественник Абузар Мамедов, бывший работник судебной системы Украины, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национально-культурного центра "Хатаи" в Харькове.

"Эта новость потрясла всю азербайджанскую общественность города Харькова и области. Азербайджанская общественность Харькова потеряла ценного гражданина страны, патриота своей исторической родины, доброго человека, хорошего семьянина и верного друга. Абузар Мамедов всей своей жизнью проявил себя как честный, крайне справедливый, трудолюбивый и целеустремленный человек, пользовался большим уважением среди своих соотечественников и украинцев. Ценил дружбу и честность. Был хорошим семьянином. Имел двух замечательных детей. Абузар Мамедов занимался благотворительностью, помогал в реализации проектов, направленных на пропаганду Азербайджана, его истории, культуры и национальных ценностей, укрепления связей между азербайджанцами украинцами. Всегда приходил на помощь первым, когда случалась беда с соотечественниками, защищал интересы азербайджанцев в Украине, оказывал правовую, юридическую, материальную и другую помощь. 3 апреля состоялись проводы в азербайджанской мечети Харькова с участием большого количества людей, которые пришли отдать дань памяти этому прекрасному человеку. В упокоение его души были произнесены молитвы в мечети и высказаны добрые слова. Абузар Мамедов будет предан земле в родном Нахчыване. Allah rəhmət eləsin", - говорится в сообщении

Абузар Ильдырым оглы Мамедов родился 14 октября 1966 года в Нахчыване (Азербайджан). После прохождения воинской службы приехал в Харьков и начал свою трудовую деятельность на заводе транспортного машиностроения им. Малышева. За время работы он проявил себя профессионалом своего дела и работал на разных должностях. Позже он долгое время успешно занимался коммерческой деятельностью. В 1998-2002 гг. учился в Харьковской Национальной юридической Академии, и после окончания начал свою профессиональную деятельность в судебной системе Украины. С 2002 по 2012 годы работал помощником председателя Суда в Печенегах (Харьковская обл.) За время работы проявил себя человеком, знающим свое дело, крайне ответственным сотрудником. В 2011 году после перенесенного инфаркта и операции на сердце уволился с государственной службы. С 2014 года занимался бизнесом и общественной работой.