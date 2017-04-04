Глава турецкой «дочки» PAŞA Bank уволился

2017-04-04 17:35 | www.apa.az | 2

В руководстве PAŞA Yatırım Bankası A.Ş. (дочерняя структура ОАО PAŞA Bank в Турции – ред.) произошли изменения.

Как передает АПА-Экономикс, председатель правления Ага Али Кямалов уволился на заседании правления PAŞA Yatırım Bankası A.Ş., которое прошло 31 марта. Кроме того, свой пост покинула независимый член правления банка Суреййа Серденгечти.

Согласно принятому решению, Фарид Мамедов избран членом правления, а Мерич Улушахин – независимым членом.

Пока не известно, кто будет председательствовать в правлении.

На сайте банка Ага Али Кямалов все еще указывается как председатель.