Росстат передан в ведение Минэкономразвития

2017-04-04 15:04 | www.oxu.az | 2

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Росстата в ведение Минэкономразвития.

Как сообщает Oxu.Az, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

«Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере статистического учета», - говорится в указе.

Росстат также исключен из числа ведомств, подчиняющихся правительству РФ.

Н.О.