Спецслужбы допрашивают родителей подозреваемого в теракте в Петербурге – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-04-04 15:10 | www.oxu.az | 2

Спецслужбы Киргизии начали допрос родителей предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова, подозреваемого в теракте в метро Санкт-Петербурга.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство 24.kg со ссылкой на знакомых семьи подозреваемого.

«Родителей виновника теракта в метро в Санкт-Петербурге допрашивают в Ошском областном управлении ГКНБ (Госкомитета нацбезопасности). Их доставили туда вчера поздно вечером», - отметили в агентстве.

Отмечается, что в 2011 году Акбаржон Джалилов вместе с родителями переехал в Россию, однако позже родители вернулись в Киргизию, а подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге остался в стране.

По данным агентства, в начале марта Джалилов приезжал в киргизский Ош.

11:14

Обнародовано имя подозреваемого в совершении теракта в Санкт-Петербурге.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, им является выходец из Киргизской Республики Экебрджан Джелилов, 1995 года рождения.

По информации, он является гражданином России.

В осуществлении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга подозревается уроженец Киргизии. Об этом заявил официальный представитель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Рахат Сулайманов, передает ТАСС.

«Установлено, что подозреваемый в совершении теракта является уроженцем нашей республики», - заявил Сулейманов и добавил, что некоторое время назад Джелилов получил российское гражданство.

Отметим, что 3 апреля в результате теракта в метро в Санкт-Петербурге погибли 11 человек, около 50 получили ранения.

09:46

Спецслужбы Киргизии подтверждают, что вероятным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец Киргизии, гражданин России, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России», - заявил «Интерфаксу» во вторник официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.

Он добавил, что «киргизские спецслужбы контактируют со спецслужбами Российской Федерации по поводу случившегося в Санкт-Петербурге».

08:34

По предварительным данным, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие террорист-смертник.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Его личность предварительно установлена. Он уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками», - сообщили в правоохранительных органах.

По его словам, мощность самодельного взрывного устройства составила 200-300 г в тротиловом эквиваленте.

При этом источник добавил, что взрывное устройство, приведенное в действие в метро в Санкт-Петербурге, было аналогично тому, которое обезвредили на станции «Площадь восстания».

A.C.

