В «Азеришыг» создан штаб в связи с подготовкой к IV Исламским играм солидарности

2017-04-04 16:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В ОАО «Азеришыг» в связи с IV Исламскими играми солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая, создан центральный штаб.

Как сообщили Trend во вторник в ОАО, в задачи штаба входит координация работ, которые будут осуществлены в период подготовки к Играм, с целью бесперебойного и высококачественного обеспечения электроэнергией мест, где будут проводиться соревнования, в том числе социальной инфраструктуры, связанной с этим мероприятием.

С этой целью были усовершенствованы релейная защита, установленная на подстанциях, питающих объекты, на которых будут проводиться соревнования, и трансформаторных пунктах, инструкция по эксплуатации автоматических установок, для ответственных лиц и оперативного состава, которые будут дежурить в период соревнований, в апреле вновь будут проведены тренинги.

Также подготовлен всеобъемлющий план мероприятий с привлечением ответственных лиц.

Помимо этого, в ОАО «Азеришыг» создана специальная группа для координации деятельности по оперативному решению всех возможных проблем с энергоснабжением, которые могут возникнуть в дни проведения соревнований, с операционным комитетом Исламских игр солидарности.

В сообщении отмечается, что ОАО «Азеришыг» уже длительное время осуществляет организационные и технические мероприятия для бесперебойного и качественного обеспечения электроэнергией мест, где будут проводиться соревнования, в том числе социальной инфраструктуры, связанной с данным мероприятием.

В связи с Играми проверена система электроснабжения всех объектов, проведены инспекция и тестирование.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)