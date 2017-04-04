В Азербайджане начинается очередное размещение ипотечных облигаций

2017-04-04 16:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) шестого апреля начнется продажа процентных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) на сумму 10 миллионов манатов, сообщает во вторник АИФ.

Стоимость каждой из 10 тысяч облигаций - одна тысяча манатов.

Шестого марта Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала проспект базовой эмиссии процентных ипотечных облигаций АИФ на сто миллионов манатов. Стоимость каждой акции - одна тысяча манатов, процентная ставка по ним – три процента.

В прошлом месяце банки-агенты АИФ выдали 212 кредитов на сумму свыше 13,5 миллиона манатов. А всего с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями фонда выдано 18 758 ипотечных займов на сумму почти 780 миллионов манатов.

Официальный курс на четвертое апреля составляет 1,7244 AZN/USD

(Автор: Азад Гасанли)

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