Акция с системой «Золотая Корона» продлилась на 4 месяца!

2017-04-04 15:17 | www.oxu.az | 2

Система денежных переводов «Золотая Корона», которая имеет более 50 000 пунктов обслуживания по всему миру, является одной из самых любимых систем клиентов Expressbank.

Именно по этой причине, принимая во внимание желания клиентов, Expressbank совместно с системой «Золотая Корона» продлевает акцию по особым тарифам еще на 4 месяца.

Клиентам, которые осуществляют денежные переводы по системе «Золотая Корона» в филиалах Expressbank, будут предоставлены услуги на основе специальных тарифов. При отправке денежных средств в такие страны, как Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Молдова, комиссия, взимаемые с клиентов Expressbank комиссионные сборы составят 0,8%.

В целом, пользоваться услугами денежных переводов с Expressbank очень выгодно! Кроме низких тарифов, качественного сервиса и оперативности транзакций Expressbank бесплатно предлагает своим клиентам карту «Pul Kart».

В филиалах Expressbank лицам, отправляющим или получающим денежные средства посредством систем срочных денежных переводов, предоставляется в подарок «Pul Kart». При каждом денежном переводе карта пополняется бонусами в виде денежной суммы. Посредством «Pul Kart» клиенты могут не только обналичивать свои бонусы посредством банкоматов, но и сами могут пополнять баланс данной карты.

Следует также отметить, что в филиалах Expressbank предоставляются услуги и по другим системам денежных переводов.

Клиенты могут воспользоваться системами «Contact», «Lider», «Zolotaya Korona», «IBA-EXPRESS», «Xəzri» и «Monex».

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.