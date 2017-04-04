Закир Гасанов отправился с визитом в Саудовскую Аравию

2017-04-04 15:25 | www.oxu.az | 2

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 4 апреля отправился с официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в рамках визита генерал-полковник З.Гасанов проведет двусторонние встречи с Хранителем двух святынь, Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом, заместителем наследного принца Королевства Саудовской Аравии, заместителем премьер-министра, министром обороны Мухаммедом бен Салман Аль Саудом и другими официальными лицами.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере, и будет проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

A.M.

