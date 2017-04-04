Ташкент и Москва подпишут контракты на $16 млрд

2017-04-04 16:25 | www.trend.az | 2

Подписание пакета из 55 документов, в том числе соглашений в экономической сфере на общую сумму $16 млрд, приурочено к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов на торжественной церемонии подписания части документов, которая прошла 3 апреля в посольстве Узбекистана в Москве, сообщает ТАСС.

"Наша встреча проходит в преддверии первого государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзияева в Россию, который станет важным этапом в дальнейшем укреплении многопланового российско-узбекского сотрудничества и откроет новые перспективы взаимодействия, - сказал он. - К предстоящему визиту подготовлен солидный пакет из 55 документов в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической, миграционной сферах, а также в области межрегионального сотрудничества, туризма и здравоохранения на общую сумму $16 млрд".

"На церемонию подписания той части, на которой мы присутствуем, вынесено 16 документов торгово-экономического и инвестиционного характера на сумму $3,5 млрд", - отметил он.

Крупнейшими соглашениями, подписанными 3 апреля, стали меморандум о реализации проекта по разработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Тебинбулакского месторождения в Узбекистане с организацией сталелитейного производства между министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана и ООО "Уральский ГМК-Холдинг" на сумму $1,5 млрд, рамочное соглашение между АО "Газпромбанк" и Национальным банком Узбекистана по софинансированию инвестиционных проектов в Узбекистане на сумму 500 млн долларов, соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса "под ключ" в рамках реализации проекта по освоению месторождения Дальнее между АО "Алмалыкский ГМК" и ЗАО НПО РИВС на сумму $500 млн.

Также был подписан ряд соглашений между ведомствами и компаниями РФ и Узбекистана.

Как отметил Раматов, "все это позволит вывести наши торгово-экономические и инвестиционные связи на качественно новый и разноплановый уровень взаимодействия".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в свою очередь выразил уверенность, что "новые проекты между предприятиями наших стран и их успешное осуществление послужат дальнейшему укреплению экономических связей России и Узбекистана".

"Хотелось бы отметить, что экономическое сотрудничество между нашими странами развивается, - продолжил Орешкин. - Потенциал развития при этом еще очень большой. Нам предстоит много сделать, и это хорошо".

По его словам, сейчас Россия является одним из самых важных торговых партнеров Узбекистана, занимает первое место по импорту товаров среди всех торговых партнеров республики. "Здесь ограничений нет, и мы будем очень активно развивать торгово-экономические отношения в будущем", - отметил министр.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзияев посетит Россию 4-5 апреля 2017 г. по приглашению Владимира Путина. Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, во время встречи на высшем уровне 5 апреля президенты двух стран обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и наметят меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях. Кроме того, состоится обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.