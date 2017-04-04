Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС РФ по Идлибу

2017-04-04 16:30 | www.trend.az | 2

Самолеты ВКС РФ не наносили авиаудары в районе населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб в Сирии, где по данным СМИ, погибли свыше 50 человек. Об этом журналистам сообщили в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщило, что в провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Агентство отмечало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, которые применили "токсичный газ".

"Минобороны России категорически опровергло очередной фейк британского агентства Reuters о якобы бомбардировке российскими самолетами населенного пункта Хан-Шейхун. Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан-Шейхун провинции Идлиб не наносили. Британское агентство Reuters , сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан-Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости - британскую "Обсерваторию прав человека в Сирии", ничего об этом не заявлявшую", - сказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что этот "далеко не первый факт подобного "инициативного подхода" к распространению антироссийских фальшивок вызывает только глубокое сожаление за утраченную им репутацию авторитетного объективного информационного агентства". В Минобороны РФ отметили, что в оригинале сообщения Сирийская обсерватория лишь предположила удар военных самолетов без указания их принадлежности, в то время как Reuters сообщил, что удар могли нанести "самолеты, принадлежащие России или сирийскому правительству".