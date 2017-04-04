Умерла исполнительница хита «Angel Baby»
2017-04-04 15:39 | www.oxu.az | 3
В США скончалась исполнительница хита «Angel Baby», участница группы «Rosie and the Originals» Роуз Хэмлин, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.
Как рассказала дочь певицы, 71-летняя мать умерла во сне 30 марта.
Хэмлин родилась 21 июля 1945 года в Орегоне. Она росла на Аляске, затем переехала в Калифорнию. Песню «Angel Baby» Хэмлин сочинила в 14-летнем возрасте. В течение многих лет исполнительнице пришлось бороться за авторство.
«Мы были музыкантами, а не бизнесменами. Мы сгорали так же, как очень многие наши коллеги в те времена», - писала Хэмлин в автобиографии.
Впоследствии «Angel Baby» исполняли многие известные артисты – к примеру, Джон Леннон называл ее одной из своих любимых песен всех времен.