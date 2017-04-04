Корни армянского плагиата тесно связаны с их территориальными притязаниями - глава госагентства

2017-04-04 16:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Корни армянского плагиата тесно связаны с территориальными притязаниями армян.

Об этом сказал председатель Агентства по авторским правам Азербайджана Кямран Иманов на проведенной во вторник в Баку научно-практической конференции на тему "Национальные музыкальные инструменты Азербайджана: наше прошлое и настоящее"

По его словам, сегодня защита от попыток присвоения богатого наследия, выйдя за рамки защиты материальных и духовных ценностей, превратилась в политико-правовую проблему.

«Факты присвоения наших материальных и духовных ценностей, образцов нашей древней культуры не должны расцениваться как безобидные попытки плагиата, сопровождающие процесс глобализации. Сегодня целенаправленные попытки присвоения армянами древних памятников, образцов фольклора, народной музыки, кухни, национальных танцев, а также музыкальных инструментов, относящихся к тюркоязычным народам, в частности к азербайджанцам, и другим соседям, не являются проявлением процесса интеграции культур. Однозначно за такими попытками стоят политические интересы. Целью присвоения азербайджанского материального и нематериального наследия является показать, что хаи являются якобы «самыми древними коренными» жителями Кавказского региона, продемонстрировать «великую хайскую культуру», собрать фальшивые материалы для реализации грез о «Великой Армении» и ввести в заблуждение международную общественность», - сказал председатель агентства.

По его словам, корни армянского плагиата также тесно связаны с территориальными притязаниями.

«И это все при том, что такие азербайджанские и восточные музыкальные инструменты, как тар, кяманча, балабан, зурна, уд, которые армяне хотят присвоить, возникли задолго до того, как армяне обосновались на Южном Кавказе», - сказал Иманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)