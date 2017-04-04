Erdoğan'dan son dakika Kerkük mesajı: O bayrakları hemen indirin

2017-04-04 17:52 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kerkük Türken Arap Kürt hepsinindir. Bizimdir diye bir iddia içine girmeyin bedeli ağır olur. Türkiye ile münasebetlerinizi bozarsınız. O bayraklarınızı hemen indirin Irak milli bayrağı ile yola devam edin. Yoksa geldiğimiz noktadan geri adım atmak zorunda kalırsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta yaptığı referandum mitinginde konuşmasına ölümünün 20. yıldönümü olan Alparslan Türkeş’i anarak başladı. Erdoğan, “Geçmişte ülkemizin sıkıntılı dönemlerinde liderlikleriyle milletimize öncülük etmiş isimleri sık sık hatırlıyoruz. 16 Nisan’da yapılacak halkoylamasıyla getirmek istediğimiz yeni yönetimin hazırlığında Rahmetli Türkeş ve diğer liderlerin tavsiyelerinin önemli payı olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"12 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDECEĞİZ"

"Zonguldak bana uzak değil. Zira rahmetli babam Rize'den buraya göç etmişti. Bu şekilde anlatırdı bize hayat hikayesini. Bizde Batı Karadeniz'i cazibe merkezi haline getirecek projeler için çalıştık. Hatta bu hayalimizi 2023 hedeflerimiz arasına koyduk. Evet Filyos Limanı projesinden söz ediyorum. Türkiye'nin 3. büyük limanına 2016 yılında başladık. Filyos Limanı'nın sadece alt yapısının proje bedeli 355 trilyon. Hedefimiz 2019 yılı ortasına kadar alt yapıyı bitirmek. Limanın arkasında serbest bölge yer alacak. Filyos limanı projesi, tam 12 bin kişilik istihdamın oluşmasını temin edecek. 14 yılda Zonguldak'a 14 katrilyonluk yatırım yaptık. Siz Şirin bizde Ferhat! Dertliyiz, dertli. İnşallah tünelleri yapacağız, dağları deleceğiz. Zonguldak ve Ereğli'ye çevre yolu kazandırılması için çalışma devam ediyor. Bugün de 35 ayrı projenin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz.

"SLOGANİK ŞEYLERLE KONUŞMAMI KESMEYİN"

Sloganik şeylerle konuşmamızı kesmeyin. Ben buraya geldiğimden bu yana 3 bin 3 bin 500 kişi aldım. Biz her şeyi düşünürken ülkenin menfaatini de düşüneceğiz. Olayı bazı fitne unsurlarının işin içine girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz. 3500 kişiyi buraya alan benim. Bana slogan atmayın onu başkalarına yapın.

“TABİ KILAVUZU KARGA OLUNCA DURUM DEĞİŞİYOR”



Ana muhalefetin başındaki zat ne diyor. “Muhtarlıklar kapatılacak.” Buna inanalar da var. Bıktım bunların yalanlarından. Maalesef düşünmeden konuşuyor. Tabi kılavuzu karga olunca durum değişiyor. Sıkıntı orada. Bir defa kararname ile muhtarlık kapanamaz. Zira bunlar kanunla geldiler. Kanunla gelen ancak kanunla gidebilir. Bu maddeleri oku. Okuya okuya görmeli işi sonunda pişman olmalı işi.



“NE DEDİ BU SOLAKLAR”

15 Temmuz şehitler köprüsü yapılırken ne dedi bu solaklar. Hayır dediler. FSM köprüsüne hayır dediler. Yavuz Sultan Selim Köprüsüne hayır dediler. Marmaray’a hayır dediler. Avrasya tüneline de hayır dediler. Osmangazi köprüsünü yaptık bir de. Buna da hayır dediler. Hangisine evet diyeceksiniz?

KERKÜK MESAJI

Çıktılar yeni bir şey daha söylediler. Güya bizi Suriye’de sıkıştıracaklardı. Orada Fırat Kalkanı ile oyunu bozduk. Şimdi yeni yeni bir oyunun hazırlığını yapıyorlar. Cerablus ve El Bab’da terörü bitirdik. Irak’ta Şincar ile Telafer ile Kerkük'le yeni tezgahlar kuruyorlar. Emin olun onları da başlarına geçireceğiz. Kerkük’te bir defa milli bayrağın dışında orada ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Ve oradaki o bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Ben Irak bölgesel Kürt yönetimine sesleniyorum. Bu yanlıştan bir an önce dön. Zira şu anda Irak merkezi yönetimi zaten onu doğru bulmadığını aldıkları karar ile açıkladılar. Bizler de aynı şekilde buradan uyarıyı yapıyoruz. Çünkü Kerkük Kürtlerindir safsatasına biz Türkiye olarak asla uymuyoruz. Kerkük orada yaşayan Türkmeniyle, Arabıyla, Kürdü varsa Kürdüyle hepsinindir. Bizimdir diye bir iddianın içine girmeyin. Türkiye ile münasebetleri bozmayın. Hemen o bayraklarınızı indirin. Sadece Irak milli bayrağıyla orada yola devam edin. Yoksa şu andaki geldiğimiz noktadan kusura bakmayın geri adım atmak zorunda kalırsınız