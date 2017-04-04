Новое назначение в министерстве молодежи и спорта

2017-04-04 15:52 | www.oxu.az | 6

В министерстве молодежи и спорта Азербайджана произошло новое назначение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Лютфияр Рустамов назначен заведующим сектором спортивных школ министерства.

Л.Рустамов сменил недавно отстраненного с этой должности Муталиба Гасанова.

Глава пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова подтвердила данную информацию.

До этого назначения Л.Рустамов был помощником заместителя министра молодежи и спорта Исмаила Исмайлова.

Э.А.

