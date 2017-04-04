Париж требует созвать экстренное заседание СБ ООН после химатаки в Сирии

2017-04-04 16:48 | www.trend.az | 6

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил о необходимости проведения экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с химической атакой в сирийской провинции Идлиб, передает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.

"Новая химическая атака, весьма сильная, поразила сегодня утром провинцию Идлиб. По первой информации, жертвами стали очень много людей, в том числе дети. Я решительно осуждаю этот отвратительный акт", — заявил Эйро.

Он отмечает, что использование химоружия является недопустимым нарушением конвенции о запрещении химического оружия и "еще одним свидетельством варварства, от которого сирийский народ страдает в последние годы". По словам Эйро, "с самого начала конфликта Франция продолжает прикладывать усилия для того, чтобы международное сообщество пролило свет на использование химоружия в Сирии, установило ответственных за его применение и сделало необходимые выводы для того, чтобы положить ему конец".

"В связи с такими серьезными фактами, которые угрожают международной безопасности, я призываю каждого выполнять свои обязательства. В связи с этим я призываю к проведению экстренного заседания СБ ООН", — подчеркнул дипломат.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки химоружием в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.