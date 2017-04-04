Главы МИД стран СНГ рассмотрят в Ташкенте 16 документов

2017-04-04 16:48 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Участие в заседании Совета глав внешнеполитических ведомств Содружества независимых государств, которое состоится седьмого апреля в Ташкенте. подтвердили главы МИД Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Армении, а также председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, сообщил на брифинге во вторник заместитель министра иностранных дел Узбекистана Анвар Насыров.

Азербайджан, Молдавия и Туркменистан будут представлены на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

Представитель МИД Узбекистана напомнил, что заседание СМИД в Ташкенте является одним из ключевых этапов подготовки заседаний Совета глав правительств и Совета глав государств Содружества, которые проводятся два раза в год. В текущем году очередные встречи глав государств состоятся в октябре в Москве, а также в мае в Казани и в ноябре в Ашхабаде.

"В повестку дня предстоящего заседания включены проекты 16 документов, 10 из которых планируется одобрить для последующего внесения на рассмотрение глав государств и правительств", - сказал Насыров.

По его словам, рассматриваемые проекты документов затрагивают взаимодействие стран СНГ во внешнеполитической, правовой сферах, в вопросах обеспечения безопасности государств-учредителей, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Министры также планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам укрепления региональной безопасности и стабильности, углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)