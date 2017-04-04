Поезд сбил женщину в Бакинском метро – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-04 16:00 | www.oxu.az | 2

Женщина, пострадавшая в результате нарушения правил безопасности на одной из станций Бакинского метрополитена, доставлена в Городскую клиническую больницу №1.

Как передает Oxu.Az, главврач больницы Адалят Дадашов заявил Trend, что пострадавшая Рафига Адыгезалова получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом лодыжки и помещена в реанимационное отделение.

По словам главврача, в настоящее время состояние больной остается стабильно тяжелым, но угрозы для ее жизни нет.

14:10

В Баку на станции метро «20 Января» произошел несчастный случай.

Как передает Oxu.Az со сссылкой на Qafqazinfo, об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев.

«Прибывший на станцию состав задел зеркалом стоявшую на перроне пассажирку – 55-летнюю Рафигу Адыгезялову. ЧП произошло из-за того, что женщина стояла слишком близко к краю платформы, тем самым нарушив правила безопасности в метро. Пострадавшая доставлена в больницу», - сказал Насими Пашаев.

Э.А.

