Куда обратиться по поводу развода?

2017-04-04 16:57 | www.trend.az | 4

Вопрос:

Добрый день!

Я женат с 2011 года, с того же года (2011) не проживаю с супругой. Хотим оформить развод. Супруга гражданка Беларуси, сейчас находится на территории Казахстана, ближайшее время приезд в Азербайджан не планирует. Общих детей нет:

1. Куда обратиться по поводу развода.

2. Можно ли предоставить какой то документ от супруги, о том, что она согласна на развод. Как он должен быть оформлен.

3. Как можно ускорить процедуру развода, учитывая наши обстоятельства.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

В вашем случае (то есть при отсутствии общих детей и взаимном согласии на расторжение брака) брак может быть расторгнут загсом по месту жительства одного из супругов, либо загсом где данный брак был зарегистрирован. Думаю, последний вариант для вас наиболее удобный.

При невозможности лично подписать заявление о расторжении брака в связи с дальностью проживания (это считается уважительной причиной) ваша супруга может направить в загс заявление, подтверждающее ее желание расторгнуть брак. Ее подпись под таким заявлением должна бить соответствующим образом удостоверена в нотариальном порядке, либо консульским учреждением Азербайджана по месту ее пребывания.

Регистрация расторжения брака производится в течение одного месяца со дня подачи заявления.

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