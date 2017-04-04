В Азербайджане будет усилена защита лиц, предоставивших информацию о коррупционных правонарушениях

2017-04-04 17:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть внесены дополнения в Трудовой кодекс в связи с защитой лиц, предоставивших информацию о коррупционных правонарушениях.

Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам труда и социальной политики Хады Раджабли на проведенном во вторник заседании комитета.

Председатель комитета сказал, что, согласно предложенному дополнению, в случае применения управлением, учреждением или организацией дисциплинарного взыскания по отношению к работнику, предоставившему информацию о коррупционных правонарушениях, должно быть предоставлено обоснование того, что взыскание связано с определенными законом случаями и никак не связано с предоставленной работником информацией о коррупционных правонарушениях.

Помимо этого, согласно дополнению, при проведении аттестации работника, предоставившего информацию о коррупционных правонарушениях, должностное лицо или представитель структурного подразделения, которые определены управлением, учреждением или организацией для получения информация о коррупционных правонарушениях, должны участвовать в заседании аттестационной комиссии.

«Цель этого дополнения заключается в том, чтобы руководитель при первой же возможности не проводил аттестацию с целью уволить работника, предоставившего информацию о коррупционных правонарушениях. Мы хотим предотвратить подобные случаи», - сказал Раджабли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)