Курс маната к доллару обновил 5-летний максимум по отношению к доллару

2017-04-04 18:36 | www.apa.az | 3

Курс маната, некоторое время упавший по отношению к доллару, на сегодняшнем аукционе Центробанка Азербайджана неожиданно укрепился и обновил 5-летний максимум. Проведенный АПА-Экономикс анализ, показывает, что установленный ЦБА на завтра официальный курс USD/AZN на уровне 1,7140 маната очень близок к показателю 23 ноября прошлого года (1,7146 маната). С того периода в курсе маната наблюдалась волатильность. Однако за этот период официальный курс USD/AZN не падал до уровня, установленного на 5 апреля.

Самый высокий курс доллара по отношению к манату с 23 ноября прошлого года до 5 февраля этого года был отмечен 1-2 февраля. В этот период доллар вырос до 1,9200 маната. Таким образом, по сравнению со 2 февраля манат подорожал на 10,7%.

В целом, с начала года манат укрепился по отношению к доллару на 3,2%.

По сравнению с сегодняшним днем официальный курс маната к доллару повысился на 0,6% и установлен на уровне 1,7244 маната.

Отметим, что сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион. По итогам аукциона средневзвешенный курс доллара к манату составил 1,7145 AZN/$1.