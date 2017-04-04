Путин позвонил Эрдогану

2017-04-04 16:30 | www.oxu.az | 2

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров условились содействовать обеспечению режима прекращения огня в Сирии и продвижению переговорных процессов в Астане и Женеве.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении Кремля.

«Затронута проблематика сирийского урегулирования. Условлено, в частности, и далее содействовать обеспечению режима прекращения боевых действий в Сирии, продвижению переговорных процессов в Астане и Женеве», - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные вопросы российско-турецких связей с учетом договоренностей, достигнутых 10 марта на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, информирует Кремль.

Н.О.