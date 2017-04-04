Кому в Азербайджане продают автономера серии АА?

2017-04-04 16:38 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане номерные знаки серии AA выдают не только автомобилям госорганов, но и юридическим лицам.

Как передает Oxu.Az, об этом начальник отдела Управления государственной дорожной полиции, полковник Кямран Алиев сообщил Modern.az.

По словам К.Алиева, в настоящее время автомобили с номерными знаками AA принадлежат как частному, так и государственному сектору.

«Так принято, что серии номерных знаков AA, AB, AC предусмотрены для транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. Номера, начинающиеся на другую букву, предусмотрены для физических лиц».

Завотделом также заявил, что обычные граждане – физические лица – не могут купить номера такой серии.

Э.А.

