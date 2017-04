Алексей Баталов в объективе азербайджанской телеведущей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередная передача Kino Evi (Дом кино) Lider TV будет посвящена жизни и творчеству легендарного российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста, педагога и общественного деятеля народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, РСФСР и Российской Федерации, обладателя орденов и наград Алексея Баталова, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Алексей Баталов отмечен высокими званиями и наградами, снялся более чем в 40 фильмах и практически в каждом из них создал яркие, незабываемые образы. Фильм "Летят журавли", в котором актер выступил в главной роли, был первым советским фильмом, удостоившимся престижнейшей награды - "Пальмовой ветви" знаменитого Каннского кинофестиваля, а "Москва слезам не верит" отмечена Госпремией СССР, а также знаменитой премией "Оскар". Есть актеры, внутреннее содержание которых во многом определяет их сценическое амплуа. Представить Баталова в отрицательной роли сложно, а может быть даже и невозможно. Его герои - люди чести, способные на подвиг, стремящиеся делать добро, лишенные эгоизма. Они честны перед собой и перед теми, с кем их сталкивает судьба…

Автор идеи и руководитель телепроекта, ведущая передачи – Зейнаб Абдуллах. Просветительско-развлекательная передача посвящена звездам мирового и национального кинематографа. В рубрике Çək - göstər (Снимай и покажи) с ведущей Ламией Аскеровой любителям предоставлена возможность продемонстрировать свои работы – социальные ролики, короткометражные фильмы и т.д. Зрителям также предоставляется интересная информация о новостях из мира кино, жизни и творчества представителей киноиндустрии.

Специальным гостем передачи в рубрике Kino Mətbəx (Кинокухня) стал киновед Васиф Аян.

Передача будет представлена 8 апреля в 11:00. Режиссер и монтажер – İBO, операторы – Заур Султан и Кямал Мамедов, фотограф – Эльшад Мусаев.

Передача выходит каждую субботу c 11.00 до 12.00. Повтор по средам в 00.15.

