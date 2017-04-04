В особых случаях ипотечный кредит будет выдаваться на приобретение неотремонтированных жилплощадей

2017-04-04 18:46 | www.apa.az | 3

В Азербайджане увеличен объем льготного ипотечного кредита.

Как сообщает АПА, это отмечено в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева от 4 февраля 2017 года о внесении изменений в «Правила выдачи ипотечного кредита за счет ОАО «Ипотечный фонд Азербайджана», в том числе льготного ипотечного кредита».

Размер льготного ипотечного кредита в Азербайджане увеличен с 85 процентов до 90 процентов от стоимости жилья, выступающего в качестве залога.