Тело Дильбар Алиевой везут из Питера в Азербайджан

2017-04-04 16:45 | www.oxu.az | 2

21-летняя азербайджанка Дильбар Алиева, погибшая в результате взрыва в питерском метро, будет похоронена в Азербайджане, передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Девушка училась на третьем курсе Петербургского университета путей сообщения императора Александра I.

«Училась на психолога на факультете экономики и менеджмента, - рассказали «Комсомольской правде» в университете. - Родилась Дильбар в Азербайджане, в Баку, но давно переехала в Петербург вместе с родителями, ходила в петербургскую школу».

Несмотря на то, что мама и папа Дильбар находятся в Петербурге, похоронить девушку планируют на исторической Родине, где у нее живут родственники. Завтра тело Алиевой, по некоторым данным, доставят в Баку.

«Как любая девушка, она имела друзей, строила большие планы, любила жизнь… - рассказывают в вузе. - Дильбар останется в памяти друзей и близких молодой, цветущей, полной сил и устремленной в будущее».

Кроме Дильбар, в трагедии в метро пострадали еще 13 студентов Университета путей сообщения. Девять из них находятся в больницах города, еще четверо от госпитализации отказались.

Дильбар скончалась ночью в больнице. Она находилась близко к эпицентру взрыва, выжила и давала надежды родным и близким, что сможет выкарабкаться. Но чуда не случилось. От полученных травм девушка скончалась.

Генеральный консул Азербайджана в Петербурге заявил, что получил сообщение о гибели соотечественницы ранним утром. Он поехал в больницу. Другой азербайджанец – Заур Велиев, пострадавший во время взрыва, все еще в больнице, его состояние стабильное.

Администрация Университета путей сообщения установила мемориальную фотографию с зажженной свечой в память о Дильбар. У фотографии покойной, которая установлена на первом этаже здания вуза, зажжена свеча. Студенты несут к фотографии цветы. На плакате с фотографией студентки напечатаны соболезнования от администрации вуза и надпись «Мы помним, мы скорбим!»

Н.О.