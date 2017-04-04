Азербайджанская участница «Евровидения» не поедет на российскую вечеринку

2017-04-04 16:54 | www.oxu.az | 3

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение» Диана Гаджиева не примет участие на официальной российской pre-party конкурса.

Как передает Oxu.Az, oб этом Vesti.Az сообщил менеджер певицы Турал Ганбаров.

«Диана Гаджиева не примет участие на официальной российской pre-party. На данном этапе мы очень заняты подготовкой к конкурсу, постановкой номера и другими делами. Желаем всем участникам конкурса удачи», - заявил менеджер.

Ранее российские СМИ сообщили, что на официальной российской вечеринке перед конкурсом «Евровидение» выступят конкурсанты из девяти стран, в том числе из Азербайджана, а также специальные гости. Предполагалось, что участница от России Юлия Самойлова исполнит конкурсную песню «Flame is Burning» и некоторые других.

«Изначально свое согласие на участие в концерте дали 10 стран-участников «Евровидения-2017», но из-за сложившейся политической ситуации, иностранные гости взяли паузу. Третьего апреля главы делегаций начали уведомлять организаторов, что смогут приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена до голосования (на конкурсе). На данный момент организаторы мероприятия вынуждены приостановить продажу билетов на концерт и официальную pre-party Eurovision-2017 в Москве», - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы организаторов вечеринки.

Организаторы уточнили, что, согласно правилам, «каналы-вещатели в странах-участниках не могут поддержать приезд на вечеринку в страну, которая не принимает участие в самом конкурсе и не голосует». Российская вечеринка в заявленном варианте пройдет в том случае, если страну допустят до участия в конкурсной программе в Киеве.

Напомним, что в этом году Россию на «Евровидении» должна представлять Самойлова с песней о любви «Flame is Burning». СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

A.C.

