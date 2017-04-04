Вкладчикам банков-банкротов в Азербайджане выплачено свыше 726,5 млн манатов

2017-04-04 17:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank и Bank Standard компенсации на сумму более 726,58 миллиона манатов, сообщает во вторник Фонд.

Перечень закрывшихся банков и объем выплаченных компенсаций на 31 марта:

Банки Объем выплаченных компенсаций (млн AZN) Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%) Bank Standard 436,2 99 Zaminbank 54,499 75 Dekabank 3,086 98,7 Kredobank 27,771 99,9 Кавказский банк развития 1,974 94,4 Atrabank 14,28 98,1 Bank of Azerbaijan 24,161 97 Gandjabank 0,976 94 Texnikabank 120,433 98,2 Parabank 43,199 98,5

Напомним, что прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Bank of Azerbaijan был приостановлен с 27 января, Gandjabank - с четвертого февраля, а Texnikabank - с 12 февраля.

Лицензии всех десяти банков были отозваны в течение 2016 года из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на четвертое апреля составляет 1,7244 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)