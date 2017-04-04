Бесплатное обследование "Мобильной глазной клиники" от Azercell

2017-04-04 17:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - "Мобильная глазная клиника" Azercell Telekom успешно продолжила свою деятельность и в первые три месяца 2017 года. Клиника оказала услуги людям, страдающим различными глазными заболеваниями. В первый месяц нового года врачи клиники организовали обследование вынужденных переселенцев и сирот в поселках города Баку - Говсаны, Сабунчи и Амирджан, а также в Кюрдамирском районе. В рамках этих выездов общее обследование прошли 136 человек. В феврале врачи клиники привлекли к обследованию 108 человек. В первую очередь врачи направились в школу-интернат № 11, расположенную в поселке Бильгях. Затем они оказали врачебные услуги в обществе "Красный полумесяц" и в "Лечебном пансионате для инвалидов", расположенном в поселке Шаган.

В марте обследование прошли более 100 человек в Наримановском районе города Баку, в поселке Локбатан, а также в детской деревне SOS, расположенной в городе Гянджа.

За прошедший период были обследованы 344 человека, 108 из которых дети, а 236 – взрослые. В результате обследований 203 пациентам было назначено лечение, а 147 пациентам прописаны очки.

Напомним, что все мероприятия по обследованию и лечению в рамках программы были проведены социальным обществом "Сaspian Compassion Project" при поддержке Azercell. За период своей четырехлетней деятельности клиника в рамках проекта побывала во многих школах-интернатах и детских домах города Баку. Таким образом, клиника оказала поддержку тысячам людей, которые нуждались в срочной офтальмологической помощи, почти во всех регионах страны.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.