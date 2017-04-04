В Москве в багажнике «Мерседеса» обнаружены тела двух армян – ФОТО

2017-04-04 17:00 | www.oxu.az | 3

Стали известны имена двух мужчин, найденных мертвыми в багажнике «Мерседеса» в поселке Развилка Ленинского района Подмосковья.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.am, один из убитых Хорен Маргарян является гражданином Армении. Второй погибший - уроженец Абхазии Микаел Лалаян. По версии правоохранителей, мужчин перед ликвидацией пытали.

Легковой автомобиль «Мерседес», стоявший на улице Вишневой, обнаружил в понедельник вечером житель ближайшего дома. Ему показалось подозрительным, что незнакомая иномарка долго стоит возле его дома. Мужчина вызвал полицию. Стражи порядка решили досмотреть подозрительный авто и в присутствии понятых вскрыли «Мерседес». В багажнике они нашли два трупа. Эксперты сделали вывод, что мужчин перед убийством пытали, так как на теле и лице были видны синяки и ссадины. Следователи выдвигают версию, что это было заказное убийство, так как киллер первый выстрел произвел в тело, а контрольный в голову.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Елена Фокина сказала, что возбуждено уголовное дело по двум статьям УК - «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Н.О.