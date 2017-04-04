Нурсултан Назарбаев поручил ввести специальный таможенный режим для логистического центра Азербайджана в Актау (ФОТО) (версия 2)

2017-04-04 17:47 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил ввести специальный таможенный режим для логистического центра азербайджанской компании Azersun Holding в Актау, сообщили Trend во вторник в министерстве экономики Азербайджана.

"Поручение дано сегодня в рамках ознакомления Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с деятельностью логистического центра Azersun Holding в Актау", - сказали в министерстве.

Деятельность логистического центра способствует снижению цен на пищевые продукты, отметил Президент Казахстана в ходе осмотра центра в Актау. "Необходимо принять меры к увеличению объемов хранения и транспортировки товаров с целью снижения себестоимости и восполнения пищевых продуктов как в Мангистауской области, так и в других регионах республики", - сказал Президент Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь министр экономики Азербайджана сказал, что введение специального таможенного режима целесообразно для повышения эффективности деятельности логистического центра.

Мустафаев отметил, что экономические и политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном находятся на высоком уровне и основываются на принципах взаимного уважения и партнерства, что способствует успешной реализации ряда экономических проектов, в числе которых значится и логистический центр в Актау.

Министр экономики Азербайджана проинформировал, что общая площадь логистического центра достигает 8,73 тысяч квадратных метра. Стоимость проекта составляет 20 миллионов долларов. Центр оснащен современным оборудованием из Германии, Нидерландов, Италии, Японии и Турции.

Производственный и логистический центр Azersun является первым подобным центром, расположенным за пределами Азербайджана. Центр, расположенный в специальной экономической зоне «Морской порт Актау», создает благоприятные условия для поставок произведенных в Азербайджане промышленных, сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Казахстан и другие страны Центральной Азии.

Правительству Азербайджана представленному Азербайджанской инвестиционной компанией принадлежат 25 процентов акций логистического центра.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в 2016 году составил почти 124,4 миллиона долларов. Причем, порядка 100 миллионов долларов из этой суммы приходится на импорт казахстанской продукции.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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