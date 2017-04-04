Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти до 2024 года

2017-04-04 17:55 | www.trend.az | 3

Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти до 2024 года, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает Белта.

"Будут возобновлены поставки нефти в Беларусь в тех объемах, которые прописаны в действующем соглашении, т.е. 24 млн т в год. Такие объемы должны поставляться с нынешнего года и до 2024-го включительно", - сообщил Владимир Семашко. Он уточнил, что достигнутые договоренности выгодны для белорусской стороны. "До 2019 года включительно 18 млн т из общего объема будет направляться на переработку на НПЗ. Для нас это абсолютно приемлемо, это выгодно для заводов. Еще 6 млн т будут перетамаживаться - мы применили такой термин, не буду вдаваться в тонкости, но важно, что пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Беларуси", - добавил вице-премьер.

По информации телеканала "Беларусь 1", поставки нефти в прежних объемах будут возобновлены не позже 13 апреля. Новое соглашение по нефти будет действовать до 2024 года включительно. Вдобавок с Беларуси снято обязательство поставлять в Россию 1 млн т нефтепродуктов в год - в основном это был высокооктановый бензин, для республики продажа по низкой цене качественного продукта была убыточна. Отмена таких поставок позволит Беларуси зарабатывать дополнительно $150 млн в год. Компромисс по газовому вопросу найден на трехлетнюю перспективу - цена на голубое топливо будет снижена для Беларуси с 2018 года.

В эфире телеканала также озвучено, что общий экономический эффект от достигнутых договоренностей по нефти и газу в ближайшие три года оценивается экспертами примерно в $2 млрд.