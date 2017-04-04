Иран бьет рекорды по экспорту нефти и газового конденсата

2017-04-04 17:14 | www.oxu.az | 3

Объем экспорта нефти и газового конденсата Ирана установил новый рекорд, достигнув 3 млн 50 тыс. баррелей в сутки.

За последний месяц иранского года, который закончился 20 марта, экспорт нефти составил 2,265 млн баррелей в сутки, а доля газового конденсата — 785 тыс. баррелей, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Главными покупателями иранской нефти являются Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Британия, Франция, Греция и Италия.

Ранее в марте министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил журналистам, что его страна, третий по величине производитель нефти в ОПЕК, обещает заморозить добычу нефти на текущем уровне — 3,8 млн баррелей в сутки во II полугодии 2017 года в случае, если в мае будет принято решение о продлении соглашения о сокращении.

«Если ОПЕК продлит соглашение, Иран продолжит производить 3,8 млн баррелей в сутки», - указал министр.

По данным ОПЕК, в феврале республика добывала 3,8 млн баррелей. Ранее Зангане не исключал, что в марте 2017 года Иран может увеличить добычу до 4 млн баррелей в сутки.

Н.О.