Звезда соцсетей – танцор Захид Гулиев "зажег" в прямом эфире (ВИДЕО, ФОТО)

2017-04-04 18:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Утренняя информационно-развлекательная передача “Oyan, Azərbaycan!”, которая выходит в эфир Xazar TV по субботам и воскресеньям с 8:00 до 11:00, вновь порадовала зрителей своими яркими сюжетами и интересными гостями, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Уик-энд был посвящен Международному дню смеха, во время которого принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними. 1 апреля не является официальным праздником ни в одном государстве. Однако вряд ли хоть один взрослый человек в развитом мире не знает, какого числа отмечается день смеха. Ведь этот самый веселый день в году позволяет каждому, независимо от возраста и социального статуса, отвлечься от повседневной суеты и блеснуть чувством юмора перед друзьями, коллегами или родственниками.

Во время передачи ведущая и автор проекта Фируза Джалилова призывала зрителей не обманываться в этот день, однако сама попала в ловушку редактора Сарвара Абдуллаева и продюсера Вугара Шафиева, которые сказали, что Саида Султан не сможет придти. И в тот момент, когда Фируза была вне себя от ярости, стала звонить и выяснять причину, требовать поменять сюжет передачи, неожиданно певица появилась в студии.

Одним из интересных гостей стал вайнер Руфат Джахангирли, а также звезда соцсетей – танцор Захид Гулиев и танцовщица Renka Black Angel, которые "зажгли" своим выступлением.

В передаче есть более двадцати развлекательно – просветительских рубрик с различными ведущими и гостями. Среди них “Səfirlərə səfər” (Встреча с послом), “Qəbulumuzdur” (Наш прием), “SOSium”, “Uğur düsturu” (Формула успеха), “Peşəkar” (Профессионал), “Möhkəm ol” (Будь здоров), "Haqqım var" (У меня есть право), “Düzələr” (Все будет хорошо), “Ulduzlu açar” (Звездный ключ), “Evdəkilərə salam” (Привет домашним), “Qadın nə istəyir?” (Что хочет женщина?), “Xərci var” (Придется потратиться) , “Biş-düş” (Кухня), “Özünü sına” (Испытай себя), “Meqapolis” (Мегаполис), “Balalar bilirmi?!” (А дети знают?), “Ulduzlu uşaq” (Звездный ребенок), “Sərhədsiz” (Без ограничений, рубрика для людей с физическими ограничениями), “Dostum” (Мой друг) и т.д.

Главный редактор передачи – Сарвар Абдуллаев. Фото - Bakupic Group.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

