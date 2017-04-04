Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Сербии

2017-04-04 18:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Сербии Александру Вучичу.

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Сербия. Сегодня азербайджано-сербские связи успешно развиваются. За минувший период связи между нашими странами в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других сферах расширились и достигли уровня стратегического партнерства. Убежден, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия, направленные на углубление отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сербией. С теплотой вспоминаю наши встречи с Вами и проведенный обмен мнениями. Учитывая важное значение визитов на высшем уровне с точки зрения развития наших связей, приглашаю Вас посетить в удобное время Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Сербии», - говорится в поздравлении главы государства.