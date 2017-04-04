Сыгравшие фашистов в российском фильме немцы пожаловались на невыплату гонораров

2017-04-04 17:25 | www.oxu.az | 4

Четверым актерам из Германии, сыгравшим солдат вермахта в российском фильме о Второй мировой войне «321-я сибирская», не выплатили гонорары за съемки. Помимо этого, на площадке их сравнивали с фашистами, сообщил в Facebook один из артистов, Тристан Бумм.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru.

«Мы получили только 20 процентов оплаты от общей суммы под предлогом, что «мы не настоящие мужчины, потому что мы спасали только брошенных на улице щенят» (эти слова были сказаны продюсером фильма Эрженой Тумуровой в наш адрес)», - написал Бумм во вторник, 4 апреля.

Немецкий актер добавил, что когда они приехали из Улан-Удэ в Волгоград, чтобы снимать новые сцены, продюсер ленты допустила в адрес иностранных артистов высказывание с «национально-политическим уклоном»: «Пусть радуются, что они в Волгограде, ближе убегать домой в Германию, чем из Улан-Удэ». Бумм подчеркнул, что на обратную дорогу денег им тоже не дали.

Артист также обвинил режиссера картины Солбона Лыгденова в мошенничестве. По словам Бумма, создатели фильма собирают пожертвования для его производства, но не вкладывают деньги в своих сотрудников.

Лыгденов в комментарии к посту немца назвал его слова подлыми и трусливыми. Он отметил, что финансовое положение у создателей фильма весьма плачевно, и он не видит смысла воровать деньги, «когда можно сделать проект и продать на рынке». На своей странице в Facebook кинематографист заявил, что немецких актеров «никто не собирается «кидать»», и они обязательно получат оговоренные по контракту гонорары.

«Просто пока нет средств им заплатить их законный гонорар! Да и в общем, никому не можем заплатить», - посетовал Лыгденов.

Лента «321-я сибирская» рассказывает о дивизии из Забайкалья, сражавшейся с немецкими войсками на Сталинградском фронте в 1942-1943 годах. Дата премьеры фильма пока неизвестна. Проект финансируется через сбор пожертвований.

A.C.

