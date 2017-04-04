Президент Азербайджана увеличил размер льготного ипотечного кредита

2017-04-04 18:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Размер льготного ипотечного кредита в Азербайджане увеличен с 85 процентов до 90 процентов от стоимости жилья, обременяемого ипотекой.

Это предусмотрено в подписанном во вторник Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в «Порядок предоставления ипотечного, в том числе льготного ипотечного кредита за счет средств ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд»».

Так, согласно изменениям в подпункте 3.1.8 цифра «85» в обоих случаях заменяется на цифру «90».

«льготный ипотечный кредит должен предоставляться в размере 90 процентов от стоимости жилья, обременяемого ипотекой, на момент предоставления кредита (за исключением случаев, когда заемщик официально обращается в связи с тем, чтобы сумма льготного ипотечного кредита была менее 90 процентов)".

Помимо этого, согласно изменениям в подпункте 3.1.4 Порядка, после слова «регистрацию» добавляются слова «в том числе заранее зарегистрированной».

«3.1.4 кредит должен предоставляться на приобретение жилой площади, прошедшей государственную регистрацию, в том числе заранее зарегистрированной».

В подпункте 3.1.5 слова «и отремонтированной» заменяются словами «если актами Президента Азербайджана не предусмотрен другой порядок, отремонтированной».

«3.1.5 кредит должен предоставляться на приобретение, если актами Президента Азербайджана не предусмотрен другой порядок, отремонтированной жилой площади, рассчитанная цена одного квадратного метра которой на момент предоставления ипотечного кредита не превышает среднюю рыночную цену на территории Баку, его поселков и сел, других городов и районов».